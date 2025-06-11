Тарасова раскритиковала министра спорта Татарстана за слова о Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась против категоричного мнения о названии спортивного центра в Казани в честь Алины Загитовой, отметив, что это вовсе не обязательная мера. Вместе с тем она раскритиковала министра спорта Татарстана Владимира Леонова за его высказывания в адрес олимпийской чемпионки, передаёт Sport24.
Тарасова подчеркнула, что подобные заявления, особенно от высокопоставленного чиновника, недопустимы. По её словам, традиция называть спортивные объекты именами выдающихся атлетов — это знак признания заслуг, а Загитова, как уроженка региона и выдающаяся фигуристка, вполне этого заслуживает.
«Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них не скоро такие будут: он не доживет до того, чтобы еще кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом», — заявила Тарасова.
Поводом для её реакции стали слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова, который выразил мнение, что назвать спортивную школу именем Алины Загитовой было бы неправильно.
Ранее власти Татарстана отказали фигуристке Алине Загитовой в постройке школы фигурного катания в Казани, так как сейчас не время для строительства объекта на миллиард рублей за счет бюджета.