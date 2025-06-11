Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 июня 2025

Погода в Иркутске 11 июня 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +23…+25 градусов, ночью ожидается +8….+10. Ветер западный 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 11 июня 2025.
— Переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, в Усть-Илимском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, ветер 5−10 м/с, при грозах северо-западный с порывами до 15−17 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье после захода солнца столбик термометра опустится до +8…+13 градусов, при прояснении +2…+7, днём потеплеет до +21….+26, при облачной погоде +15…+20. Вот что обещает погода в Иркутске 11 июня 2025.