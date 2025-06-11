Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 июня 2025

— Переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, в Усть-Илимском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, ветер 5−10 м/с, при грозах северо-западный с порывами до 15−17 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.