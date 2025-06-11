Треть городов-миллионников в РФ будет покрыта связью 5G: как скоро это случится

При этом, к 2027 году начнется развертывание 5G-сетей в городах с населением, превышающем 500 тысяч человек. Для этого связь необходимо опробовать хотя бы в трех таких субъектах. К 2035 году, по замыслу Госкомиссии, 5G запустят в 36 городах с населением в 500 000 и более человек.