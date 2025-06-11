Треть городов-миллионников в РФ будет покрыта связью 5G: как скоро это случится

Строительство 5G-сетей вскоре начнется в пяти городах с миллионным населением в России. Скоростной мобильный интернет должен начать работу уже в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные Госкомиссии по радиочастотам, пишут «Известия».
При этом, к 2027 году начнется развертывание 5G-сетей в городах с населением, превышающем 500 тысяч человек. Для этого связь необходимо опробовать хотя бы в трех таких субъектах. К 2035 году, по замыслу Госкомиссии, 5G запустят в 36 городах с населением в 500 000 и более человек.
Аукцион на строительство высокоскоростных сетей в городах-миллионниках объявят уже в 2025 году. Это случится, как заявлено в документе, до конца четвертого квартала года.
Тем временем, сотовую связь восстанавливают на территории новых регионов России. Так, в освобожденном Курахово ДНР планируется расширение покрытия. На восстановление энергетики выделят около 2 миллиардов рублей.