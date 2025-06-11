«Айфон превращается в кирпич»: пользователи в ужасе от последствий установки беты iOS 26

А вот список других сюрпризов, которые преподнесла пользователям iOS 26. После ее установки у некоторых полетели приложения российских банков и сервисов такси. Они перестали запускаться или начали работать некорректно. На старых айфонах виснет сама система. На гаджетах последних моделей iOS 26 не зависает, но после ее установки айфоны начинают сильно нагреваться и разряжаться на глазах. Некоторые пользователи жаловались, что батарея начала терять половину заряда за полчаса.