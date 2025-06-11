«Айфон превращается в кирпич»: пользователи в ужасе от последствий установки беты iOS 26

Информация к размышлению для тех, кто предпочитает немедленно устанавливать на свои гаджеты все выходящие обновления: будьте осторожны с новой версией операционной системы для iPhone от компании Apple. Речь идет об iOS 26.
Если проанализировать жалобы пользователей, которые поспешили установить это мощное обновление на свой айфон, то самое меньшее зло, с которым вы можете столкнуться — это то, что система не до конца переведена на русский язык.
А вот список других сюрпризов, которые преподнесла пользователям iOS 26. После ее установки у некоторых полетели приложения российских банков и сервисов такси. Они перестали запускаться или начали работать некорректно. На старых айфонах виснет сама система. На гаджетах последних моделей iOS 26 не зависает, но после ее установки айфоны начинают сильно нагреваться и разряжаться на глазах. Некоторые пользователи жаловались, что батарея начала терять половину заряда за полчаса.
Особо «везучие» пользователи после установки iOS 26 обнаружили, что их iPhone просто превратились в кирпичи без возможности восстановления.
Специалисты советуют потерпеть с обновлением до осени и дождаться стабильного релиза iOS 26.
Накануне Apple представила iOS26 c дизайном Liquid Glass и расширенной интеграцией ИИ на всемирной конференции разработчиков WWDC-2025.