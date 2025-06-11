«Превращаются в кирпич»: россияне в панике из-за нового обновления iPhone

После релиза новой iOS 26 в понедельник, 9 юня, пользователи в России сообщили о многочисленных технических сбоях. Некоторые обладатели девайсов от Apple заявили, что их устройства перестали реагировать на команды и застыли в режиме зарядки прямо во время обновления.