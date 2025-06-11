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«Превращаются в кирпич»: россияне в панике из-за нового обновления iPhone

Российские владельцы iPhone сообщают, что новая версия операционной системы делает их смартфоны малопригодными для использования.

Российские владельцы iPhone сообщают, что новая версия операционной системы делает их смартфоны малопригодными для использования. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

«Айфоны превращаются в кирпич после обновления на iOS 26… Обладатели айфончиков начали массово обновляться на бетку, но уже сильно пожалели», — отметили в SHOT.

После релиза новой iOS 26 в понедельник, 9 юня, пользователи в России сообщили о многочисленных технических сбоях. Некоторые обладатели девайсов от Apple заявили, что их устройства перестали реагировать на команды и застыли в режиме зарядки прямо во время обновления.

Пользователи, которые все же смогли установить ОС, столкнулись с многочисленными ошибками: самопроизвольной сменой обоев, неработоспособностью приложений курьерских сервисов, отсутствием русского языка в отдельных разделах и проблемами с сотовой связью.

Однако, несмотря на регулярно выявляемые недостатки, гаджеты Apple продолжают оставаться крайне востребованными как на легальных площадках сбыта, так и на черном рынке. Ранее журналисты обнаружили в Китае крупнейшее в мире хранилище ворованных iPhone, которые реализуются через мировую сеть незаконной торговли.