«Превращаются в кирпич»: россияне в панике из-за нового обновления iPhone

Российские владельцы iPhone сообщают, что новая версия операционной системы делает их смартфоны малопригодными для использования. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
«Айфоны превращаются в кирпич после обновления на iOS 26… Обладатели айфончиков начали массово обновляться на бетку, но уже сильно пожалели», — отметили в SHOT.
После релиза новой iOS 26 в понедельник, 9 юня, пользователи в России сообщили о многочисленных технических сбоях. Некоторые обладатели девайсов от Apple заявили, что их устройства перестали реагировать на команды и застыли в режиме зарядки прямо во время обновления.
Пользователи, которые все же смогли установить ОС, столкнулись с многочисленными ошибками: самопроизвольной сменой обоев, неработоспособностью приложений курьерских сервисов, отсутствием русского языка в отдельных разделах и проблемами с сотовой связью.
Однако, несмотря на регулярно выявляемые недостатки, гаджеты Apple продолжают оставаться крайне востребованными как на легальных площадках сбыта, так и на черном рынке. Ранее журналисты обнаружили в Китае крупнейшее в мире хранилище ворованных iPhone, которые реализуются через мировую сеть незаконной торговли.