Принявшую роды на станции метро в Москве девушку зачислят в аспирантуру

Согласно официальному ответу главы ведомства, с Блажко в рамках текущей приемной кампании заключат договор о целевом обучении для подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология». Прием будет осуществляться по квоте на целевое обучение за счет бюджета. В Минздраве Московской области уточнили, что решение о приеме Блажко в аспирантуру принято с учетом ее профессиональных заслуг и в рамках действующих бюджетных квот на целевое обучение.