Принявшую роды на станции метро в Москве девушку зачислят в аспирантуру

Помощь женщине оказала случайная пассажирка, которая оказалась будущим акушером-гинекологом.
Ординатор Мария Блажко, оказавшая экстренную помощь при родах в московском метро, будет принята в аспирантуру по целевому договору. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Михаил Забелин в ответе на запрос депутата Госдумы Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»).
«Мария показала, что настоящий врач всегда готов прийти на помощь, даже в самый неожиданный момент. Ее решительность спасли маму и малыша, а теперь она заслуженно продолжит учебу в аспирантуре. Такие люди — гордость нашей медицины», — сообщил Гусев РИА Новости.
Согласно официальному ответу главы ведомства, с Блажко в рамках текущей приемной кампании заключат договор о целевом обучении для подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология». Прием будет осуществляться по квоте на целевое обучение за счет бюджета. В Минздраве Московской области уточнили, что решение о приеме Блажко в аспирантуру принято с учетом ее профессиональных заслуг и в рамках действующих бюджетных квот на целевое обучение.
На станции метро «Чистые пруды» в Москве 13 апреля женщина родила мальчика. Помощь роженице оказала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и проходит обучение по специальности акушерство и гинекология, напоминает «Царьград». Согласно данным портала «Москва онлайн», оперативную медицинскую помощь женщине предоставила Мария Блажко — ординатор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.