Узбекские футболисты получили автомобили от президента за проход на ЧМ-2026

Узбекистан обеспечил себе участие в ЧМ-2026, сыграв вничью с ОАЭ в отборочном матче 5 июня. После победы над Катаром со счетом 3:0 на ташкентском стадионе «Бунедкор» состоялась торжественная церемония награждения, где спортсменам были вручены почетные звания, ордена, медали и автомобили.