Узбекские футболисты получили автомобили от президента за проход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вручил игрокам и тренерскому составу национальной сборной по футболу 40 автомобилей марки BYD. Подарок стал наградой за историческое достижение — впервые в истории команда квалифицировалась на чемпионат мира.
Узбекистан обеспечил себе участие в ЧМ-2026, сыграв вничью с ОАЭ в отборочном матче 5 июня. После победы над Катаром со счетом 3:0 на ташкентском стадионе «Бунедкор» состоялась торжественная церемония награждения, где спортсменам были вручены почетные звания, ордена, медали и автомобили.
— Глава государства вручил спортсменам знаки почетных званий, ордена и медали. Кроме того, игрокам и специалистам были подарены автомобили марки BYD, — цитирует сообщение из пресс-службы президента ТАСС.
За матчем вместе с Мирзиеевым наблюдали президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и руководители правительств стран Центральной Азии, приехавшие на Ташкентский международный инвестиционный форум.
Кроме того, в ходе товарищеского матча сборная России по футболу обыграла национальную команду Белоруссии. Состоявшаяся во вторник, 10 июня, встреча, закончилась со счетом 4:1. Все голы с российской стороны забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, он оформил покер.