Великобритания отменит 200-летний закон о бродяжничестве

Госорган отмечает, что это отражает актуальный подход, который включает в себя увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление устранить коренные причины бездомности. Новое законодательство направят на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частные территории.