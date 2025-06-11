Россиян предупредили об изменении правил обработки персональных данных

«У субъектов данных будет право возразить против передачи, и в этом случае обработка не состоится. Такой подход создает баланс между интересами государства в сборе информации и правами граждан на контроль за своими данными, пусть и в обезличенной форме. Реализация этого механизма должна быть максимально простой и доступной, чтобы исключить формализм и непонимание среди пользователей. В целом, закон отражает глобальную тенденцию: нарастает стремление использовать большие обезличенные данные для повышения эффективности управления, при этом, конечно, без нарушений прав граждан», — сказал он.