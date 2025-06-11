Россиян предупредили об изменении правил обработки персональных данных

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Закон, предусматривающий возможность обрабатывать обезличенные персональные данные без предварительного согласия человека, вступит в силу 1 сентября 2025 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Законом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных.
«Вступающий в силу с 1 сентября 2025 года закон об обработке обезличенных персональных данных — это важный шаг в формировании технологически продвинутой, но в то же время правозащищённой цифровой среды. Закон вводит более чёткие рамки для использования данных, исключающие прямую идентификацию граждан, и при этом предоставляет государству и уполномоченным организациям инструменты для анализа обезличенных массивов в интересах общественного управления и развития технологий, включая искусственный интеллект», — сказал он РИА Новости.
Немкин отметил, что в законе особый акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека — при условии их должного обезличивания.
«Это, безусловно, расширяет возможности городских цифровых сервисов, особенно в таких мегаполисах, как Москва, где активно применяются камеры и аудиосистемы в транспорте, общественных местах и учреждениях. Однако именно в этом аспекте крайне важна прозрачность методов обезличивания и контроль над тем, чтобы данные не могли быть “повёрнуты вспять” — то есть повторно идентифицированы», — считает парламентарий.
По словам Немкина, для формирования составов данных Минцифры будет направлять требования операторам об их предоставлении в государственную информационную систему (ГИС). При этом не допускается формирование составов из биометрических данных.
Закон задаёт достаточно строгие требования к тем, кто может получить доступ к таким данным: ни иностранцы, ни юридические лица с сомнительным статусом, ни лица с уголовным прошлым за киберпреступления не будут иметь к ним доступа.
«Это решение направлено на снижение рисков утечек и злоупотреблений, и отражает растущий уровень внимания к вопросам защищенности данных в цифровой среде», — подчеркнул Немкин.
Депутат добавил, что закон предусматривает механизм уведомления граждан о планируемой передаче данных, даже в обезличенном виде.
«У субъектов данных будет право возразить против передачи, и в этом случае обработка не состоится. Такой подход создает баланс между интересами государства в сборе информации и правами граждан на контроль за своими данными, пусть и в обезличенной форме. Реализация этого механизма должна быть максимально простой и доступной, чтобы исключить формализм и непонимание среди пользователей. В целом, закон отражает глобальную тенденцию: нарастает стремление использовать большие обезличенные данные для повышения эффективности управления, при этом, конечно, без нарушений прав граждан», — сказал он.
Немкин заключил, что обезличивание данных — это не просто удаление имени из базы, это сложный процесс, который должен гарантировать невозможность восстановления личности, и именно на это должна быть направлена работа регуляторов и разработчиков технологий.