В Иркутской области реализуют три крупных проекта на сумму более 74 миллиардов

Первым стал проект ПАО «Яковлев», направленный на модернизацию Иркутского авиационного завода. Объем вложений превысит 65 миллиардов рублей. Основная задача — запуск серийного выпуска лайнеров МС-21 с выходом на производство 36 самолетов ежегодно. Для этого запланировано обновление инфраструктуры, закупка современного оборудования и привлечение высококвалифицированных специалистов. Проект рассчитан до 2030 года.