В Иркутской области реализуют три крупных проекта на сумму более 74 миллиардов

Инвестиционный совет при Губернаторе Иркутской области одобрил три масштабных проекта. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Первым стал проект ПАО «Яковлев», направленный на модернизацию Иркутского авиационного завода. Объем вложений превысит 65 миллиардов рублей. Основная задача — запуск серийного выпуска лайнеров МС-21 с выходом на производство 36 самолетов ежегодно. Для этого запланировано обновление инфраструктуры, закупка современного оборудования и привлечение высококвалифицированных специалистов. Проект рассчитан до 2030 года.
— В Приангарье последовательно совершенствуются условия для ведения бизнеса, и важным шагом в этом направлении стало внедрение Регионального инвестстандарта. Кроме того, значимую роль играют меры господдержки, которые помогают компаниям реализовывать перспективные инициативы. Грамотная инвестиционная стратегия обеспечивает устойчивый рост региона, — подчеркнул председателя правительства Константин Зайцев.
Второй одобренный проект — строительство в Иркутском районе крытого спортивного комплекса для пляжного волейбола. На площади в 1000 квадратных метров разместятся игровые зоны с песчаным покрытием, СПА, зоны отдыха, фитнес-клуб, кафе и административные помещения. Инвестиции составят 66 миллионов рублей.
Третья инициатива касается создания в Ангарске распределительного центра площадью 150 тыс. кв. метров. Сумма вложений — около 9 миллиардов рублей. Центр будет предоставлять полный цикл услуг: от обработки заказов до доставки товаров покупателям. Старт строительства намечен на 2026 год, проект позволит создать 6 тысяч рабочих мест.