Макрон решил запретить ножи и соцсети для подростков после убийства в Ножане

Так французский лидер отреагировал на недавнюю трагедию в Ножане, где 14-летний подросток убил 31-летнюю помощницу по воспитанию. Инцидент произошёл 10 июня, когда несовершеннолетний напал с ножом на женщину во время досмотра сумок учащихся. От полученных травм она скончалась, а сам нападающий был задержан.