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«Евразийский лицей»: Кравцов анонсировал презентацию «идеальной школы» на форуме в Казани

Россия планирует представить концепцию «идеальной школы» на III международном форуме министров образования в Казани. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы предложим формирование новой системы оценки качества образования, такой суверенной оценки, которая не будет подвержена различным политическим влияниям… И у тех стран, которые присоединятся к этой оценке, к внедрению лучших практик в той или иной стране, думаю, будет большой интерес», — сказал министр на пресс-конференции перед открытием форума.

Новая образовательная модель, названная «евразийским лицеем», будет основываться на лучших традициях отечественной педагогики, в том числе советского периода. По словам Кравцова, альтернативная система оценки качества образования будет базироваться на трёх принципах: неполитизированность, актуальность, прозрачность.

Ранее Life.ru сообщал, что с сентября 2026 года школьники в России перейдут на единое расписание занятий. Это нововведение позволит лучше регулировать нагрузку на учителей и объём учебной программы для каждого класса.