Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, депортированная властями Израиля после попытки попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», 10 июня вернулась на родину. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
«Грета Тунберг вернулась в Швецию», — говорится в сообщении. Согласно информации издания, в аэропорту собралась большая группа людей с палестинскими флагами, которые приветствовали активистку аплодисментами.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля сообщила, что шведская экоактивистка Грета Тунберг, предпринявшая попытку доставить гуманитарную помощь в сектор Газа на яхте «Мадлен», была депортирована из страны. Ее отправили в Париж рейсом авиакомпании El Al. Тунберг нужно научиться контролировать эмоции и справляться с раздражением, считает президент США Дональд Трамп.