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Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, депортированная властями Израиля после попытки попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», 10 июня вернулась на родину. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, депортированная властями Израиля после попытки попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», 10 июня вернулась на родину. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

«Грета Тунберг вернулась в Швецию», — говорится в сообщении. Согласно информации издания, в аэропорту собралась большая группа людей с палестинскими флагами, которые приветствовали активистку аплодисментами.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля сообщила, что шведская экоактивистка Грета Тунберг, предпринявшая попытку доставить гуманитарную помощь в сектор Газа на яхте «Мадлен», была депортирована из страны. Ее отправили в Париж рейсом авиакомпании El Al. Тунберг нужно научиться контролировать эмоции и справляться с раздражением, считает президент США Дональд Трамп.