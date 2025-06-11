Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля

Пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля сообщила, что шведская экоактивистка Грета Тунберг, предпринявшая попытку доставить гуманитарную помощь в сектор Газа на яхте «Мадлен», была депортирована из страны. Ее отправили в Париж рейсом авиакомпании El Al. Тунберг нужно научиться контролировать эмоции и справляться с раздражением, считает президент США Дональд Трамп.