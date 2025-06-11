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Матч сборных Польши и Финляндии остановили на полчаса для оказания помощи болельщику

Матч сборных Польши и Финляндии возобновили после реанимации болельщика.

Источник: Комсомольская правда

В Хельсинки на полчаса приостанавливали матч европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Польши и Финляндии из-за того, что одному из болельщиков потребовалась помощь медиков. Об этом информируют польские СМИ.

Сообщается, что встречу приостановили на 73-й минуте, когда стало известно, что мужчина на трибуне потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия и болельщик пришел в себя. Футболисты вернулись на поле. Вернулся ли на трибуну мужчина, которого спасали медики, не сообщается.

Тем временем в Ташкенте завершился матч 10-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Узбекистана уверенно обыграла команду Катара (3:0).

Напомним, команды борются за выход на чемпионат мира по футболу 2026 года, местом проведения которого станут США, Канада и Мексика. В европейской зоне 44 национальные сборные распределены по 12 группам.