Матч сборных Польши и Финляндии остановили на полчаса для оказания помощи болельщику

В Хельсинки на полчаса приостанавливали матч европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Польши и Финляндии из-за того, что одному из болельщиков потребовалась помощь медиков. Об этом информируют польские СМИ.
Сообщается, что встречу приостановили на 73-й минуте, когда стало известно, что мужчина на трибуне потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия и болельщик пришел в себя. Футболисты вернулись на поле. Вернулся ли на трибуну мужчина, которого спасали медики, не сообщается.
Тем временем в Ташкенте завершился матч 10-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Узбекистана уверенно обыграла команду Катара (3:0).
Напомним, команды борются за выход на чемпионат мира по футболу 2026 года, местом проведения которого станут США, Канада и Мексика. В европейской зоне 44 национальные сборные распределены по 12 группам.