Матч сборных Польши и Финляндии остановили на полчаса для оказания помощи болельщику

Сообщается, что встречу приостановили на 73-й минуте, когда стало известно, что мужчина на трибуне потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия и болельщик пришел в себя. Футболисты вернулись на поле. Вернулся ли на трибуну мужчина, которого спасали медики, не сообщается.