В Екатеринбурге начали борьбу с тополиным пухом

Кронирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды». Только в текущем году городская администрация планирует осуществить обрезку и валку более 12,7 тысячи деревьев и кустарников.
Как отмечают эксперты, для тополей характерна раскидистая форму кроны со значительной фитомассой, что способствует максимальному поглощению пыли и вредных выбросов, а также шумозащите. Также тополя неприхотливы, хорошо переносят загрязнение воздуха и производят значительное количество кислорода.
При необходимости в кронировании деревьев горожане могут обратиться в УК или ТСЖ, которые, в свою очередь, свяжутся с администрацией района, и она сформирует списки на благоустройство.
Пожарные напоминают, что тополиный пух очень часто становится причиной возникновения пожаров Непотушенный окурок, проведение огневых работ или детская шалость могут моментально привести к чрезвычайным ситуациям В случае возникновения ЧП необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения «01», с мобильного — «101», «112».
Как ранее сообщалось, традиционный субботник прошел сегодня на территории Основинского парка, который претендует на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В мероприятии приняли участие представители национально-культурных объединений Екатеринбурга и Свердловской области. Они собрали бытовой мусор и привели в порядок детскую и спортивную площадку.