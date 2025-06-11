Спасенного моряками кота Бурака передадут сотруднице Новороссийской таможни

Кот по кличке Бурак, которого моряки компании Fesco спасли и привезли из Стамбула в Новороссийск три месяца назад, вскоре обретёт новый дом. Как сообщает пресс-служба Новороссийской таможни, после прохождения всех необходимых ветеринарных процедур животное передадут в заботливые руки.
Место временного содержания кота уже определено совместно с местными зооволонтёрами. После углубленного обследования в ветеринарной клинике Бурак будет передан новым хозяевам. Из большого числа желающих выбрать семью удалось только после тщательной проверки условий содержания и опыта обращения с животными.
Новым владельцем кота станет Елена Исламова — ведущий инспектор отдела таможенного оформления и контроля Новороссийского западного таможенного поста. Именно её семья признана наиболее подходящей для заботы о бывшем морском путешественнике.
Ранее сообщалось, что кот Бурак, который тайно приплыл из Стамбула в Новороссийский морской порт, останется в России и обретет хозяев.