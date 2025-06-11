Спасенного моряками кота Бурака передадут сотруднице Новороссийской таможни

Кот по кличке Бурак, которого моряки компании Fesco спасли и привезли из Стамбула в Новороссийск три месяца назад, вскоре обретёт новый дом. Как сообщает пресс-служба Новороссийской таможни, после прохождения всех необходимых ветеринарных процедур животное передадут в заботливые руки.