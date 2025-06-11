В России изменят порядок расселения по программам КРТ: кого это коснется

В России планируют усовершенствовать требования к порядку внутригородского расселения по программе комплексного развития территорий (КРТ). Депутаты считают важным усилить защиту прав граждан в этой области. Парламентарии приняли во втором чтении проект, наделяющий города федерального значения правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения многоквартирных домов для переселения по КРТ, сказано в законопроекте.
Так, в тексте речь идет о трех субъектах: Москва, Петербург и Севастополь. Именно их наделят особым правом. Власти городов будут самостоятельно определять, где лучше построить новое жилье для жителей расселенных домов.
«Это могут быть более комфортные районы с развитой инфраструктурой или места, расположенные рядом с предыдущим местом жительства, которое стало родным для многих, особенно для старшего поколения», — отметили в Думе.
В столице уже начали преображать некоторые площадки. Вскоре в Москве появится 10 спортивных комплексов по программе КРТ.