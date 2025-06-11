103 свердловских школьника уже сдали ЕГЭ на 100 баллов

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Еще 914 школьников получили по математике от 81 балла и выше. 17 июня станут известны результаты по русскому языку.
«Сегодня вокруг интересов защиты детства строится вся социальная политика государства, — отметил врио губернатора Денис Паслер. — Создавать лучшие условия для рождения и воспитания детей, для получения ими качественного и доступного образования, раскрытия их индивидуальности — это то, к чему мы стремимся. И первые результаты ЕГЭ — прекрасный показатель таланта и гениальности наших ребят, а также их наставников».
12 школьников из гимназии № 9 Екатеринбурга сдали ЕГЭ на 100 баллов, в СУНЦ УрФУ — 9 учеников. Также по 100 баллов получили ученики из Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижней Салды и так далее.
«МК-Урал» ранее писал, что весна 2025 года стала самым «горячим» периодом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для свердловских школьников. По данным МегаФона, в мае трафик на сайты, предлагающие офлайн- и онлайн занятия с репетиторами, вырос на десять процентов, по сравнению с 2024 годом.
Старшеклассники повысили активность с начала весны, когда значительно выросло количество вакансий наставников по разным предметам и вырос трафик на профильные ресурсы.