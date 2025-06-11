103 свердловских школьника уже сдали ЕГЭ на 100 баллов

«Сегодня вокруг интересов защиты детства строится вся социальная политика государства, — отметил врио губернатора Денис Паслер. — Создавать лучшие условия для рождения и воспитания детей, для получения ими качественного и доступного образования, раскрытия их индивидуальности — это то, к чему мы стремимся. И первые результаты ЕГЭ — прекрасный показатель таланта и гениальности наших ребят, а также их наставников».