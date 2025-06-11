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103 свердловских школьника уже сдали ЕГЭ на 100 баллов

По итогам первых государственных экзамен 103 школьника Свердловской области сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Еще 914 школьников получили по математике от 81 балла и выше. 17 июня станут известны результаты по русскому языку.

«Сегодня вокруг интересов защиты детства строится вся социальная политика государства, — отметил врио губернатора Денис Паслер. — Создавать лучшие условия для рождения и воспитания детей, для получения ими качественного и доступного образования, раскрытия их индивидуальности — это то, к чему мы стремимся. И первые результаты ЕГЭ — прекрасный показатель таланта и гениальности наших ребят, а также их наставников».

12 школьников из гимназии № 9 Екатеринбурга сдали ЕГЭ на 100 баллов, в СУНЦ УрФУ — 9 учеников. Также по 100 баллов получили ученики из Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижней Салды и так далее.

«МК-Урал» ранее писал, что весна 2025 года стала самым «горячим» периодом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для свердловских школьников. По данным МегаФона, в мае трафик на сайты, предлагающие офлайн- и онлайн занятия с репетиторами, вырос на десять процентов, по сравнению с 2024 годом.

Старшеклассники повысили активность с начала весны, когда значительно выросло количество вакансий наставников по разным предметам и вырос трафик на профильные ресурсы.