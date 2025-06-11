В России с сентября изменятся правила обработки персональных данных

Также предусмотрен механизм уведомления граждан о планируемой передаче данных, даже в обезличенном виде. Граждане будут иметь право возразить против передачи, и в этом случае обработка не состоится. Такой подход создаёт баланс между интересами государства в сборе информации и правами граждан на контроль за своими данными в обезличенной форме. Реализация этого механизма должна быть простой и доступной, чтобы избежать формализма и недопонимания среди пользователей. Закон отражает глобальную тенденцию к использованию больших обезличенных данных для повышения эффективности управления без нарушения прав граждан.