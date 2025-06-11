В России с сентября изменятся правила обработки персональных данных

Закон, который предоставляет возможность обрабатывать обезличенные персональные данные без предварительного согласия граждан, вступит в силу 1 сентября 2025 года, сообщили РИА Новости в комитете Госдумы по информполитике.
В августе 2024 года президент России подписал закон, который улучшает порядок обезличивания персональных данных и их обработки. Новый закон уточняет механизм работы с данными, полученными в результате обезличивания, и устанавливает особенности их обработки при формировании составов таких данных и предоставлении доступа к ним. Также определяется порядок формирования составов обезличенных данных, сгруппированных по определённым признакам, при условии, что последующая обработка не позволит установить их принадлежность конкретным субъектам.
Согласно информации, этот закон — важный шаг к созданию технологически продвинутой и правозащищённой цифровой среды. Он вводит чёткие рамки для использования данных, исключающие возможность прямой идентификации граждан, и предоставляет государству и уполномоченным организациям инструменты для анализа обезличенных массивов в интересах общественного управления и развития технологий, включая искусственный интеллект.
Особое внимание уделяется тому, что при соблюдении необходимых технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия граждан, если они должным образом обезличены. Это расширяет возможности городских цифровых сервисов, особенно в крупных городах, где активно используются камеры и аудиосистемы в общественных местах и транспорте. Важно обеспечить прозрачность методов обезличивания и контроль за тем, чтобы данные не могли быть повторно идентифицированы.
Для формирования составов данных Министерство цифрового развития будет направлять требования операторам о предоставлении информации в государственную информационную систему (ГИС), при этом формирование составов из биометрических данных будет запрещено.
Закон устанавливает строгие требования к тем, кто может получить доступ к таким данным: ни иностранцы, ни юридические лица с сомнительным статусом, ни лица с уголовным прошлым за киберпреступления не смогут получить к ним доступ. Это решение направлено на снижение рисков утечек и злоупотреблений, отражая растущее внимание к вопросам защиты данных в цифровой среде.
Также предусмотрен механизм уведомления граждан о планируемой передаче данных, даже в обезличенном виде. Граждане будут иметь право возразить против передачи, и в этом случае обработка не состоится. Такой подход создаёт баланс между интересами государства в сборе информации и правами граждан на контроль за своими данными в обезличенной форме. Реализация этого механизма должна быть простой и доступной, чтобы избежать формализма и недопонимания среди пользователей. Закон отражает глобальную тенденцию к использованию больших обезличенных данных для повышения эффективности управления без нарушения прав граждан.
Обезличивание данных — это сложный процесс, который должен гарантировать невозможность восстановления личности, и именно на это должны быть направлены усилия регуляторов и разработчиков технологий.