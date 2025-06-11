Вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников покидает свой пост

Вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников покидает должность по медицинским показаниям. Об этом он сам сообщил в своем телеграмм-канале.
— Да, я ухожу. К сожалению, не в первый раз приходится принимать такое решение из-за проблем со здоровьем. Хочу выразить искреннюю благодарность всем отраслевикам, всем, кто решал, делал, исполнял со мной большие проекты, коих было немало. Действительно, мы проделали большую работу. Такого объема строительства в Бурятии не было ни на одном этапе истории, — написал Евгений Луковников.
Напомним, под его руководством в республике была проведена масштабная работа по обновлению инфраструктуры. За последние шесть лет в Бурятии построено 186 социальных объектов, что вывело регион в лидеры по темпам развития строительной отрасли в стране. Среди реализованных проектов — 27 школ, 27 детских садов, 69 спортивных сооружений, 29 медучреждений и 15 культурных объектов.
В 2023 году за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, высокие трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу Евгений Луковников был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую ему вручили по указу президента России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что правительство Забайкалья отправили в отставку из-за невыплат пособий семьям героев СВО.