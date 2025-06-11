Вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников покидает свой пост

— Да, я ухожу. К сожалению, не в первый раз приходится принимать такое решение из-за проблем со здоровьем. Хочу выразить искреннюю благодарность всем отраслевикам, всем, кто решал, делал, исполнял со мной большие проекты, коих было немало. Действительно, мы проделали большую работу. Такого объема строительства в Бурятии не было ни на одном этапе истории, — написал Евгений Луковников.