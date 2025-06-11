Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников покидает свой пост

Решение об уходе пришлось принять из-за проблем со здоровьем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников покидает должность по медицинским показаниям. Об этом он сам сообщил в своем телеграмм-канале.

— Да, я ухожу. К сожалению, не в первый раз приходится принимать такое решение из-за проблем со здоровьем. Хочу выразить искреннюю благодарность всем отраслевикам, всем, кто решал, делал, исполнял со мной большие проекты, коих было немало. Действительно, мы проделали большую работу. Такого объема строительства в Бурятии не было ни на одном этапе истории, — написал Евгений Луковников.

Напомним, под его руководством в республике была проведена масштабная работа по обновлению инфраструктуры. За последние шесть лет в Бурятии построено 186 социальных объектов, что вывело регион в лидеры по темпам развития строительной отрасли в стране. Среди реализованных проектов — 27 школ, 27 детских садов, 69 спортивных сооружений, 29 медучреждений и 15 культурных объектов.

В 2023 году за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, высокие трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу Евгений Луковников был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую ему вручили по указу президента России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что правительство Забайкалья отправили в отставку из-за невыплат пособий семьям героев СВО.