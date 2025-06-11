Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грета Тунберг вернулась в Швецию после неудачной попытки попасть в Газу

Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в Швецию после того, как израильские военные прервали ее попытку прорвать морскую блокаду сектора Газа. Об этом в среду, 11 июня, сообщило издание Aftonbladet.

Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в Швецию после того, как израильские военные прервали ее попытку прорвать морскую блокаду сектора Газа. Об этом в среду, 11 июня, сообщило издание Aftonbladet.

По прибытии в Швецию Тунберг была встречена в аэропорту группой людей с палестинскими флагами, которые приветствовали ее аплодисментами.

— Грета Тунберг вернулась в Швецию, — говорится в сообщении.

9 июня на плывущий в сектор Газа корабль «Мадлен», на борту которого находились экоактивистка и ее коллеги, высадились солдаты Военно-морских сил Израиля. Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что приказал армии любыми средствами не подпускать к берегам сектора Газа данное судно. По его словам, пассажиры корабля являются «антисемитами» и пропагандистами радикального палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, правоохранительные органы Германии считают Тунберг склонной к насилию. Такую характеристику она получила после нескольких демонстраций, включая недавние протесты в Брюсселе, где полицейские задержали ее за неповиновение властям.