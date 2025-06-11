Aftonbladet: активистка Грета Тунберг вернулась в Швецию

Пока Израиль грозил активистке заключением под стражу, президент США Дональд Трамп заявил, что девушке стоит пройти курсы по управлению гневом. По его мнению, Грета Тунберг — странный человек. Так хозяин Белого дома выразился, увидев видео с корабля с пропалестинскими активистами, где находилась и шведский деятель.