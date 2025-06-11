Aftonbladet: активистка Грета Тунберг вернулась в Швецию

Известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вернулась на родину. 10 июня ее депортировали из Израиля. МИД страны заявил, что отказавшиеся покинуть государство активисты предстанут перед судом. Грета Тунберг не попала в это число, оповестило издание Aftonbladet.
В аэропорту Швеции ее встретили с овациями. Так, жители, вооружившись палестинскими флагами, окружили активистку. Вокруг был слышен гул аплодисментов.
«Грета Тунберг вернулась в Швецию», — уведомили в издании.
Пока Израиль грозил активистке заключением под стражу, президент США Дональд Трамп заявил, что девушке стоит пройти курсы по управлению гневом. По его мнению, Грета Тунберг — странный человек. Так хозяин Белого дома выразился, увидев видео с корабля с пропалестинскими активистами, где находилась и шведский деятель.