Умер Гюнтер Юккер, известный мастер инсталляций из ФРГ

Умер известный немецкий художник Гюнтер Юккер, известность которому принесли инсталляции с гвоздями. Юккер забивал гвозди в разнообразные предметы, в том числе в музыкальные инструменты и мебель.
О смерти 95-летнего художника рассказало издание Bild со ссылкой на семью Юккера.
«Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет». — сказано в публикации, при этом о причина смерти художника не называется.
Напомним, работы Юккера находятся в Нью-Йоркском музее современного искусства, Новой национальной галерее в Берлине и других.
В 2023 году работы Гюнтера Юккера экспонировались в Петербурге.
Ранее сообщалось, что президент Российской Академии художеств Зураб Церетели скончался на 92 году жизни.
Также сообщалось, что на 63-м году жизни умер актер Василий Фунтиков, известный советским кинозрителям по роли Сергея Крашенинникова из мини-сериала «Каникулы Кроша».