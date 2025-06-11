В Ангарске возведут распределительный центр за девять миллиардов рублей

В Ангарске появится крупный распределительный центр площадью 150 тысяч квадратных метров. Как стало известно КП-Иркутск из официального сообщения регионального правительства, проект по созданию масштабного логистического комплекса получил одобрение инвестиционного совета при губернаторе Иркутской области.
— Новый центр будет предоставлять полный цикл услуг: начиная от обработки клиентских заказов и заканчивая выдачей готовых покупок. Реализацию проекта планируют начать в 2026 году, а его запуск позволит создать порядка шести тысяч новых рабочих мест, — пояснили в пресс-службе областного правительства.
Общий объем инвестиций в строительство объекта составит приблизительно девять миллиардов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат возле сквера имени Кирова в День России.