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В Ангарске возведут распределительный центр за девять миллиардов рублей

Реализация проекта позволит создать около шести тысяч рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске появится крупный распределительный центр площадью 150 тысяч квадратных метров. Как стало известно КП-Иркутск из официального сообщения регионального правительства, проект по созданию масштабного логистического комплекса получил одобрение инвестиционного совета при губернаторе Иркутской области.

— Новый центр будет предоставлять полный цикл услуг: начиная от обработки клиентских заказов и заканчивая выдачей готовых покупок. Реализацию проекта планируют начать в 2026 году, а его запуск позволит создать порядка шести тысяч новых рабочих мест, — пояснили в пресс-службе областного правительства.

Общий объем инвестиций в строительство объекта составит приблизительно девять миллиардов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат возле сквера имени Кирова в День России.