В Ангарске возведут распределительный центр за девять миллиардов рублей

— Новый центр будет предоставлять полный цикл услуг: начиная от обработки клиентских заказов и заканчивая выдачей готовых покупок. Реализацию проекта планируют начать в 2026 году, а его запуск позволит создать порядка шести тысяч новых рабочих мест, — пояснили в пресс-службе областного правительства.