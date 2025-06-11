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Врач назвала полезную норму красного мяса

Врач Лозикова: оптимально съедать 80−100 грамм красного мяса в неделю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Оптимально съедать около 80−100 граммов красного мяса в неделю, отдавая предпочтение постной говядине или телятине, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Всемирная организация здравоохранения уточняет, что идеальная “золотая середина” — около 80−100 граммов красного мяса в неделю», — сказала Лозикова.

При этом важно выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать. Предпочтительный вариант — добавить к мясу овощи.

В свою очередь, постоянное потребление жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, добавила врач.