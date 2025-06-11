Ваш земельный участок могут изъять: в каком случае против владельца применят меры о «неиспользовании земли»

Штраф за соответствующее нарушение составляет не менее 20 тысяч рублей, уточнил эксперт. Его могут выписать, если владелец участка, например, не расчищает территорию. Так, дачнику светит штраф, если захламлено более половины земли. Кроме того, меры принимаются в случае отсутствия в течение семи лет построенного и зарегистрированного жилого дома на участке, предназначенном для строительства.