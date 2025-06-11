Ваш земельный участок могут изъять: в каком случае против владельца применят меры о «неиспользовании земли»

Владельцы дач могут лишиться земельных участков за неиспользование территорий. Сначала, при нарушении, последуют штрафы, а после — возможно и изъятие земли. Об этом предупредил дачников руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко, пишет «Прайм».
Штраф за соответствующее нарушение составляет не менее 20 тысяч рублей, уточнил эксперт. Его могут выписать, если владелец участка, например, не расчищает территорию. Так, дачнику светит штраф, если захламлено более половины земли. Кроме того, меры принимаются в случае отсутствия в течение семи лет построенного и зарегистрированного жилого дома на участке, предназначенном для строительства.
«При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка», — пояснил Ваге Рыбченко.
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