Единственный русский театр Эстонии переименовали в театр Сюдалинна

Идея изменить название возникла около года назад. Причиной послужили продолжающиеся боевые действия на Украине.
«Это решение внутреннее, оно стратегическое, и, безусловно, продиктовано внешними обстоятельствами», — отметила Пяйв.
Она добавила, что для одной части общества новое название театра может оказаться неприемлемым. В то же время для других, по её словам, название «Русский театр» вызывает отторжение. Директор подчеркнула, что смена имени не связана с отменой «всего русского». Театр продолжит показывать спектакли на русском языке. Первый спектакль нового сезона, «Отцы и дети», поставит Дмитрий Петренко.
Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что в генах у россиян есть «амбиции по захвату земель». Из-за этого соседям РФ необходимо защищаться от «российской угрозы». Например, Таллин вынужден постоянно увеличивать налоги, чтобы сформировать оборонный бюджет.