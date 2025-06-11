Единственный русский театр Эстонии переименовали в театр Сюдалинна

Она добавила, что для одной части общества новое название театра может оказаться неприемлемым. В то же время для других, по её словам, название «Русский театр» вызывает отторжение. Директор подчеркнула, что смена имени не связана с отменой «всего русского». Театр продолжит показывать спектакли на русском языке. Первый спектакль нового сезона, «Отцы и дети», поставит Дмитрий Петренко.