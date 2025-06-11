В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

По данным министерства обороны РФ, ночью 10 июня в регионах страны сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа. В Брянской и Белгородской областях уничтожили 46 и 20 дронов соответственно, в Воронежской области и республике Крым — по девять, в Калужской области и республике Татарстан — по четыре. Еще три летательных аппарата ликвидировали в небе над столичным регионом, по два — в Ленинградской, Орловской и Курской областях, один — в Смоленской области.