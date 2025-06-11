Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября, рассказала агентству «Прайм» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Шестидневная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Она связана с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
«Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября», — рассказала эксперт.
После продолжительной трудовой недели россиян ждут три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября (День народного единства).
Сократить длинную трудовую неделю можно, взяв оплачиваемый отпуск или отдых за свой счет. Также если сотрудник ранее работал в свой выходной и вместо повышенной оплаты труда выбрал отгул, он может воспользоваться им и таким образом сделать рабочую неделю короче.