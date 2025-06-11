Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году

Сократить длинную трудовую неделю можно, взяв оплачиваемый отпуск или отдых за свой счет. Также если сотрудник ранее работал в свой выходной и вместо повышенной оплаты труда выбрал отгул, он может воспользоваться им и таким образом сделать рабочую неделю короче.