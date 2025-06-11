Врач рассказала, почему японская диета «Вашоку» является секретом долголетия

Традиционная японская диета «Вашоку» полезная для здоровья. Эта система питания уже давно привлекает внимание ученых по всему миру. В Японии благодаря такому рациону люди доживают до глубокой старости и при этом сохраняют активность и бодрость. Об этом KP.RU рассказала нутрициолог, эндокринолог Катя Янг, популярный блогер, автор бестселлера «Рецепты столетия».
— Очень хороший принцип разнообразия, значит, будет получен весь спектр витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых организму. Включение в питание продуктов растительного происхождения — это клетчатка, антоцианы, полифенолы, то, что защищает организм от различных внешних факторов и помогает естественной детоксикации, — поделилась эксперт.
Основной принцип диеты — 80% растительной пищи и 20% белковой, преимущественно рыбы и морепродуктов. Японцы редко едят мясо и почти не используют молочные продукты. Вместо молока они добавляют растительные аналоги, а вместо сыра — тофу. Такой подход помогает снизить нагрузку на организм.
— Высокая доля рыбы и морепродуктов, содержащих необходимые для сердца Омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, объясняет способность этой диеты защищать сердечно-сосудистую систему. Не стоит забывать про то, что морепродукты богаты йодом, — подчеркнула эндокринолог.