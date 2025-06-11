Врач рассказала, почему японская диета «Вашоку» является секретом долголетия

Традиционная японская диета «Вашоку» полезная для здоровья. Эта система питания уже давно привлекает внимание ученых по всему миру. В Японии благодаря такому рациону люди доживают до глубокой старости и при этом сохраняют активность и бодрость. Об этом KP.RU рассказала нутрициолог, эндокринолог Катя Янг, популярный блогер, автор бестселлера «Рецепты столетия».