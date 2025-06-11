Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 11 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В среду, 11 июня, жители Красноярска могут ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью в городе будет преимущественно без осадков, однако днем синоптики прогнозируют дождь и грозу.
Ветер будет дуть с западной стороны: ночью его скорость составит 5−10 м/с, а днем усилится до 7−12 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+16°C, а в дневное время поднимется до +19…+21°C.
Не забудьте взять с собой зонт, если планируете провести день на улице!