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Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 11 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСВ среду, 11 июня, жители Красноярска могут ожидать облачную погоду с прояснениями.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В среду, 11 июня, жители Красноярска могут ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью в городе будет преимущественно без осадков, однако днем синоптики прогнозируют дождь и грозу.

Ветер будет дуть с западной стороны: ночью его скорость составит 5−10 м/с, а днем усилится до 7−12 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+16°C, а в дневное время поднимется до +19…+21°C.

Не забудьте взять с собой зонт, если планируете провести день на улице!