Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 11 июня 2025 года

Ветер будет дуть с западной стороны: ночью его скорость составит 5−10 м/с, а днем усилится до 7−12 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+16°C, а в дневное время поднимется до +19…+21°C.