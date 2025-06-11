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Юрист Рыбченко предупредил о риске лишиться заброшенного дачного участка

Владельцам земельных участков в России, которые не используют свои наделы в течение трех лет, грозит административный штраф и последующее изъятие участка. Об этом сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Вага Рыбченко.

Неиспользованием земельного участка можно понимать захламление более 50% территории.

Владельцам земельных участков в России, которые не используют свои наделы в течение трех лет, грозит административный штраф и последующее изъятие участка. Об этом сообщил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Вага Рыбченко.

По словам Рыбченко, под неиспользованием участка понимается не только отсутствие сельскохозяйственных работ, но и захламление более половины территории различными предметами или загрязнение отходами. Также к признакам неиспользования относятся разрушенные постройки без крыши, стен или окон. «За неиспользование земельного участка предусмотрен административный штраф в размере от 1 до 1,5% от его кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей», — уточнил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Юрист отметил, что срок освоения земельного участка составляет три года, и только после его истечения могут быть применены соответствующие меры. Рыбченко пояснил, что порядок определения признаков неиспользования установлен постановлением правительства. Если нарушения сохраняются после наложения штрафа, участок могут изъять через суд.

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые поправки, определяющие критерии и сроки освоения садовых и огородных участков: собственникам дается три года на приведение земли в порядок и начало ее использования. По данным экспертов, до 15% официально оформленных участков в стране остаются заброшенными, что может привести к их изъятию после 2028 года.