Юрист Рыбченко предупредил о риске лишиться заброшенного дачного участка

По словам Рыбченко, под неиспользованием участка понимается не только отсутствие сельскохозяйственных работ, но и захламление более половины территории различными предметами или загрязнение отходами. Также к признакам неиспользования относятся разрушенные постройки без крыши, стен или окон. «За неиспользование земельного участка предусмотрен административный штраф в размере от 1 до 1,5% от его кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей», — уточнил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».