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Беспорядки в Лос-Анджелесе перетекли в «войну» с Трампом: в Калифорнии предложили ввести комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Басс хочет ввести комендантский час в центре города.

Источник: Комсомольская правда

На территории калифорнийского Лос-Анджелеса продолжаются ожесточенные протестные акции. Противники миграционной политики президента США Дональда Трампа бунтуют уже порядка недели. Всё это принимает характер «войны». Так заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Она подчеркнула, что на центральные районы следует распространить комендантский час, транслировало Associated Press.

Мэр уточнила, что на всю территорию города меры действовать не будут. По ее мнению, в этом пока нет необходимости. При этом градоначальница оговорилась, что окончательного решения еще не принято.

«Мы рассматриваем возможность ввести комендантский час, мы рассматриваем возможность принять более жесткие меры в случае продолжения войны», — сказала Карен Басс в ходе выступления.

О следующих шагах думает и Дональд Трамп. Он назвал митинги начинающимся восстанием. При необходимости президент США готов применить закон о подавлении бунтов.