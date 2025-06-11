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Назван средний размер пенсий госслужащих в России

Средняя пенсия госслужащих составляет чуть более 36 тысяч рублей в месяц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 апреля этого года составил чуть более 36 тысяч рублей в месяц, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, федеральные государственные гражданские служащие в среднем получают пенсию в размере 36,2 тысячи рублей в месяц. При этом размер выплат для работающих составляет 36 934, а для неработающих — 36 120 рублей.

Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что средний размер надбавки на пенсию для государственных гражданских служащих при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении стажа по выслуге лет составляет почти 15 тысяч рублей по состоянию на начало этого года.