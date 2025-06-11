Назван средний размер пенсий госслужащих в России

Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что средний размер надбавки на пенсию для государственных гражданских служащих при выходе на страховую пенсию по стажу и достижении стажа по выслуге лет составляет почти 15 тысяч рублей по состоянию на начало этого года.