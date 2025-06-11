Певица Ани Лорак перенесла концерт в Иркутске

— По независящим от организатора и артиста причинам мы вынуждены перенеcти концерты Ани Лорак в Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Новые даты будут объявлены дополнительно. Все приобретенные билеты останутся действительными без необходимости обмена или доплат, — сообщается в официальном заявлении.