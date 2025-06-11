Певица Ани Лорак перенесла концерт в Иркутске

Певица Ани Лорак не сможет выступить с концертом в иркутском Дворце спорта «Труд» 18 июня (12+), как планировалось ранее. Организаторы объявили о переносе шоу по независящим от них обстоятельствам.
— По независящим от организатора и артиста причинам мы вынуждены перенеcти концерты Ани Лорак в Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Новые даты будут объявлены дополнительно. Все приобретенные билеты останутся действительными без необходимости обмена или доплат, — сообщается в официальном заявлении.
Поклонники ожидали масштабное шоу с новой программой, в которой должны были прозвучать как свежие композиции, так и хиты из альбомов «Я жива» и «Остров». Артистка обещала зрителям мощный вокал, современную световую постановку и усиленный состав музыкантов с оригинальными аранжировками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ансамбль песни и пляски имени Александрова выступит в День России в Иркутске.