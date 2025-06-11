Как определить размер будущей пенсии

С 1 января 2025 года стоимость одного балла составляет 145 рублей 69 копеек.
Жители России, приближающиеся к пенсионному возрасту, могут заранее рассчитать размер своей будущей пенсии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), накопленных за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к результату прибавляется фиксированная выплата. С 1 января 2025 года стоимость одного балла составляет 145 рублей 69 копеек, фиксированная выплата — 8 907 рублей 70 копеек. Например, при наличии 70 баллов будущая пенсия составит 18 297,30 рублей (70?145,69 + 8 907,70)», — объяснил парламентарий передает ТАСС.
По словам Гаврилова, узнать количество накопленных пенсионных баллов и длительность страхового стажа можно на портале «Госуслуги». Альтернативно выписку из индивидуального лицевого счета предоставляют и в отделениях Социального фонда России (СФР). Для возникновения права на пенсию в 2025 году необходимо иметь не менее 30 баллов и стаж работы не менее 15 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в следующем году при выполнении этих условий.