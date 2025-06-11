Как определить размер будущей пенсии

По словам Гаврилова, узнать количество накопленных пенсионных баллов и длительность страхового стажа можно на портале «Госуслуги». Альтернативно выписку из индивидуального лицевого счета предоставляют и в отделениях Социального фонда России (СФР). Для возникновения права на пенсию в 2025 году необходимо иметь не менее 30 баллов и стаж работы не менее 15 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в следующем году при выполнении этих условий.