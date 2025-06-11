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Обвиняемый в покушении на сенатора Колумбии Урибе Турбая не признал вину

Подросток, которого обвиняют в стрельбе на митинге в Боготе, заявил, что носил оружие для самообороны.

Источник: Аргументы и факты

Подросток, обвиняемый в покушении на колумбийского сенатора, кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая, заявил на судебном заседании о своей невиновности, сообщила радиостанция Caracol Radio со ссылкой на свои источники.

«Подсудимый категорически отверг все пункты обвинения», — сказано в сообщении.

Несовершеннолетний утверждает, что носил оружие в целях самообороны.

Напомним, 7 июня во время митинга Урибе Турбая в Боготе раздалась стрельба, в результате которой политик получил тяжёлые ранения. Сенатор находится в критическом состоянии.

После инцидента был задержан 15-летний подросток, которому предъявили обвинения в покушении на убийство и незаконном владении оружием. Федеральная прокуратура Колумбии потребовала отправить несовершеннолетнего в специализированное исправительное учреждение.