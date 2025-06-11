Праздник святой Константинопольской Феодосии: приметы, традиции, запреты на 11 июня 2025

Святая Феодосия родилась в Константинополе и была известна своей добродетельной жизнью и благочестием. В период иконоборчества, когда император Лев Исавр и его преемники пытались уничтожить почитание икон, Феодосия открыто выступила против этого движения. Она защищала святые изображения и призывала других делать то же самое.