Орбан: Зеленский нападает на Венгрию, потому что мы не хотим умирать за Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нападки президента Украины Владимира Зеленского на Венгрию вызваны нежеланием страны быть втянутой в военный конфликт и отправлять своих граждан умирать за Украину.
— Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину, — написал Орбан на своей странице в соцсети.
Это заявление стало ответом на недавние угрозы Зеленского в интервью оппозиционному венгерскому изданию Valaszonline, где он утверждал, что Орбан ошибается, отказывая в военной помощи Украине, и грозил опубликовать доказательства деятельности венгерской разведки на украинской территории. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал эти высказывания примером грубой украинской пропаганды, передает ТАСС.
До этого Орбан заявил, что Евросоюз считает своей целью войну с Россией. При этом продолжение боевых действий на Украине — это попытка нанести Москве превентивный удар. Он также добавил, что поспешное присоединение Украины к объединению представляет собой «самую большую» угрозу для национальных интересов Венгрии.