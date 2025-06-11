Орбан: Зеленский нападает на Венгрию, потому что мы не хотим умирать за Украину

— Президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину, — написал Орбан на своей странице в соцсети.