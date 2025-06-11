Россиянам сообщили о возможности изъятия заброшенного дачного участка

«Если земельный участок не используется, может быть выдано предписание об устранении нарушений. Размер административного штрафа зависит от кадастровой стоимости участка и составляет от 1 до 1,5% от этой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей», — отметил эксперт.