Россиянам сообщили о возможности изъятия заброшенного дачного участка

Владельцы дачных участков рискуют получить штраф, а в дальнейшем и потерять свои земли, если не будут активно их использовать. Об этом сообщил Ваге Рыбченко, руководитель юридической приемной Московского союза садоводов, в интервью агентству «Прайм».
«Если земельный участок не используется, может быть выдано предписание об устранении нарушений. Размер административного штрафа зависит от кадастровой стоимости участка и составляет от 1 до 1,5% от этой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей», — отметил эксперт.
Рыбченко также добавил, что участок может быть изъят, если владельцы проигнорируют соответствующие требования.
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