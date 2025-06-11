Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам сообщили о возможности изъятия заброшенного дачного участка

Владельцы дачных участков рискуют получить штраф, а в дальнейшем и потерять свои земли, если не будут активно их использовать.

Владельцы дачных участков рискуют получить штраф, а в дальнейшем и потерять свои земли, если не будут активно их использовать. Об этом сообщил Ваге Рыбченко, руководитель юридической приемной Московского союза садоводов, в интервью агентству «Прайм».

«Если земельный участок не используется, может быть выдано предписание об устранении нарушений. Размер административного штрафа зависит от кадастровой стоимости участка и составляет от 1 до 1,5% от этой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Рыбченко также добавил, что участок может быть изъят, если владельцы проигнорируют соответствующие требования.

Ранее огородникам разъяснили тонкости реализации урожая без лишней уплаты налогов.