Пушистые друзья старейшей сотрудницы Эрмитажа оказались никому не нужны после её смерти

Всемирный день петербургских котов и кошек учреждён в 2005 году группой художников «Митьки». Поводом для него стала установка на карнизе их мастерской скульптуры кошки Тишки Матроскиной. День Эрмитажного кота впервые проводился в 1998 году, а с 2005 года проводится регулярно. При этом история музейных пушистиков берёт своё начало в XVIII веке, когда, согласно преданию, Пётр I поселил в Зимнем дворце привезённого из Голландии кота. Затем его дочь, императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов», в котором приказала «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей».