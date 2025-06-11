Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Также стоит отметить, что среда, 11 июня, станет последним рабочим днем на этой неделе. В связи с Днем России жители страны будут отдыхать с 12 по 15 июня. 12 июня является официальным праздничным днем, 13 июня — перенесенный выходной с 8 марта, так как в этом году он совпал с субботой, а 14 и 15 июня — обычные выходные дни (суббота и воскресенье).