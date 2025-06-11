Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, сообщила Валентина Захаренкова, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов. Этот период продлится с 27 октября по 1 ноября.
Выходной, который обычно приходится на субботу, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября.
Как отметила эксперт, заработная плата не увеличится в связи с шестидневной рабочей неделей, так как выходной день будет компенсирован в начале ноября.
После завершения шестидневной рабочей недели граждане смогут отдохнуть три дня — с 2 по 4 ноября — в честь празднования Дня народного единства.
Также стоит отметить, что среда, 11 июня, станет последним рабочим днем на этой неделе. В связи с Днем России жители страны будут отдыхать с 12 по 15 июня. 12 июня является официальным праздничным днем, 13 июня — перенесенный выходной с 8 марта, так как в этом году он совпал с субботой, а 14 и 15 июня — обычные выходные дни (суббота и воскресенье).
Ранее глава Минтруда рассказал о праздничных и нерабочих днях в 2026 году.