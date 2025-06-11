В России предложили ввести квоты по трудоустройству участников спецоперации

В Ассоциации убеждены, что введение обязательной федеральной квоты для участников СВО на предприятиях «станет существенным шагом в обеспечении их права на труд и достойную жизнь после выполнения воинского долга, а также укрепит социальную стабильность в обществе». Ведь многие участники СВО, уже вернувшиеся или те, которые вскоре вернутся к мирной жизни, будут нуждаться в гарантированной государственной поддержке для успешной социальной и профессиональной реинтеграции. И в данном случае именно трудоустройство может стать ключевым элементом этой поддержки.