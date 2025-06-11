Аптеки Новосибирска остались без иммуноглобулина для беременных

Жительницы Новосибирска пожаловались на отсутствие иммуноглобулина в аптеках. По их словам, в продаже нет ни отечественных, ни импортных препаратов. Об этом сообщает Сиб.фм.
По словам жительницы Кировского района Анастасии Кладиновой, врачи подтверждают проблемы с поставками лекарства в разные регионы.
По информации Росздравнадзора, в июне 2025 года перебои с поставками зафиксированы в 75 субъектах РФ, включая Новосибирск. С дефицитом также столкнулись жители Москвы, Ленинградской, Самарской и других областей.
По данным «Аптека.ру», в Новосибирске иммуноглобулин стоит более 6000 рублей, но приобрести его онлайн невозможно — предлагается лишь подписка на уведомление о поступлении.