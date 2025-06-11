В Кировском районе Новосибирска до 15 июля будут перекрывать дороги

До 15 июля движение транспорта в Кировском районе Новосибирска будет частично ограничено. Это связано с тем, что на десять метров была сужена проезжая часть улицы Сибиряков-Гвардейцев на перекрёстке с улицей Немировича-Данченко.
Там проводится ремонт магистральной теплосети: здесь заменят 300-метровый участок теплотрассы, обеспечивающий теплом более двух десятков жилых домов и общественные объекты.
Этапы работ и ограничений:
частичное перекрытие трёх полос в направлении площади Карла Маркса на участке от внутриквартального проезда к дому 106 на Немировича-Данченко до зоны проезжей части на Сибиряков-Гвардейцев.
частичное перекрытие одной полосы на Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади Карла Маркса; перекрытие трамвайных путей в обоих направлениях; частичное перекрытие одной полосы в сторону площади Ефремова.
23 июня — 15 июля:
частичное перекрытие трёх полос в направлении площади Ефремова на участке от поворота у типографии «Советская Сибирь» (Немировича-Данченко, 104) до проезжей части Сибиряков-Гвардейцев.
Автомобилистам настоятельно рекомендуется проявлять внимательность в указанных зонах, следовать установленным знакам и информационным указателям, а также неукоснительно соблюдать ПДД.
Напомним, что из-за перекрытия трамвайных путей несколько трамвайных маршрутов поменяют схемы движения.