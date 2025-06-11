Россиян ждет длинная рабочая неделя в октябре

Осенью россияне будут работать шесть дней подряд.
Осенью 2025 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Об этом сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
«Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября», — пояснила агентству «Прайм» Захаренкова.
По словам эксперта, после шестидневной рабочей недели россиян ожидают сразу три дня отдыха — с 2 по 4 ноября включительно. Это связано с празднованием Дня народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября. Также Захаренкова напомнила, что сотрудники, ранее работающие в выходной и выбравшие вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха, могут использовать этот отгул для сокращения удлиненной рабочей недели.
Ранее аналогичный порядок переработок и предоставления дополнительных выходных применялся в июне 2025 года, когда из-за празднования Дня России и переноса выходных дни отдыха для россиян также изменялись. Тогда сотрудники, работавшие в праздничные дни, могли выбрать между повышенной оплатой и дополнительным выходным, что соответствует нормам статьи 153 Трудового кодекса РФ.