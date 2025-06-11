Россиян ждет длинная рабочая неделя в октябре

По словам эксперта, после шестидневной рабочей недели россиян ожидают сразу три дня отдыха — с 2 по 4 ноября включительно. Это связано с празднованием Дня народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября. Также Захаренкова напомнила, что сотрудники, ранее работающие в выходной и выбравшие вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха, могут использовать этот отгул для сокращения удлиненной рабочей недели.