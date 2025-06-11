Афиша мероприятий: День России в Хабаровске 12 июня 2025 года — куда сходить

12 июня 2025 года Хабаровск станет центром ярких событий, приуроченных ко Дню России. Жителей и гостей города ждёт насыщенная программа, охватывающая спорт, культуру, природу и патриотические акции. Активности рассчитаны на разные возрастные группы и интересы — от уличных гуляний до музейных программ, от концертов до прогулок по природным маршрутам. Праздник объединит хабаровчан в атмосфере живого общения, творчества и уважения к национальным традициям. Для тех, кто задаётся вопросом, куда сходить на День России, hab.aif.ru предлагает подборку самых интересных мероприятий в представленной афише.
Утренняя экскурсия в заповедник.
В 9:00 начнётся экскурсия «Хехцир великолепный» в Большехехцирском заповеднике. Участники начнут маршрут с посещения музея леса, где можно увидеть экспонаты, рассказывающие о растительном и животном мире, а также истории этих мест. Затем — прогулка по тропе «Заповедный Хехцир», пролегающей через хвойные леса, заросли папоротника и редких растений. Гид расскажет об обитателях леса — уссурийском тигре, дальневосточном аисте, а также о жизни коренных народов. Завершится маршрут на смотровой площадке с видом на Уссури и Уссурийский остров, часть которого находится на территории Китая. Экскурсия подходит для всех возрастов и нацелена на погружение в природу.
Спортивный старт на Арене «Ерофей».
С 10:00 на площадке Арены «Ерофей» по улице Павла Морозова, 83 начнётся турнир по флорболу, приуроченный ко Дню России. Вход свободный. В соревнованиях участвуют команды мальчиков 2010—2014 годов рождения и девочек 2014 года рождения и старше, до восьми игроков в каждой. Игры пройдут на современном покрытии, юные спортсмены продемонстрируют свою подготовку и командный дух. Для зрителей будут открыты трибуны, участникам обеспечат перерывы с водой и лёгкими перекусами.
Фестиваль патриотической песни на набережной.
В 12:00 на сцене у Речного вокзала, рядом с памятником Н. П. Задорнову, стартует гала-концерт фестиваля «Россия — Великая наша держава». В нём примут участие хоры, солисты и оркестры с программой, посвящённой героизму и единству. Выступления будут проходить на открытом воздухе, между номерами ведущий будет рассказывать о значении песен и самого праздника.
Фестиваль «Карагод» на стадионе.
С 13:00 до 17:00 на стадионе имени Ленина пройдёт фестиваль «Карагод». В программе — выступления творческих коллективов из Хабаровского края, ЕАО и Хабаровска: народные хоры, танцевальные ансамбли, фольклорные группы. На ярмарке национальной кухни предложат пельмени, шашлыки и выпечку. Аллея национального колорита познакомит с костюмами и ремёслами народов, а на аллее патриотизма — фотовыставки и уроки истории. Будет работать спортивная зона с волейбольным турниром, народными играми и эстафетами. Ремесленники проведут мастер-классы по лепке бууз, росписи пряников и плетению. Завершится фестиваль общим хороводом, разворачиванием флага России и угощением из полевой кухни — кашей и чаем.
Фестиваль «Сделано в Хабаровске».
С 12 по 15 июня с 12:00 до 18:00 в ТЦ «Броско Молл» по улице Пионерская, 2 В пройдёт фестиваль «Сделано в Хабаровске». В течение четырёх дней здесь будут представлены местные бренды и ремесленные изделия. Каждый день начнётся с приветственного слова организаторов, затем — выступления хабаровских музыкантов. Посетители увидят экспозиции одежды, сувениров, продуктов. Для детей организуют мастер-классы и игровые зоны. Также планируются розыгрыши призов.
Концерт новой музыки в филармонии.
В 17:00 в краевой филармонии откроется фестиваль современной музыки. Оркестр русских народных инструментов «Русский оркестр» под управлением Александра Веретенникова исполнит премьеру произведения Д. Хорова «Русский пейзаж» в стиле неоклассики. Композиция длится 15 минут и имитирует звуки природы — лесной шелест и шум рек. Программа концерта рассчитана на 1 час 15 минут, включает классические произведения и завершится аплодисментами публики.
Концерт «Россия — любовь моя» во Дворце культуры.
В 19:00 во Дворце культуры по улице Ленина, 85 пройдёт концерт «Россия — любовь моя». Солисты краевого музыкального театра исполнят патриотические композиции, отражающие важные этапы истории страны. Прозвучат десять музыкальных номеров — от лирики до маршей, с пояснениями ведущего о значении песен.
Выставки и экскурсии в музеях.
В 14:00 в Гродековском музее начнутся экскурсии «Айгуньский договор в красках» и «Реет гордо флаг Российский», а также откроется выставка «Исполняя государственную необходимость», где представлены уникальные исторические материалы. В Дальневосточной научной библиотеке развернётся экспозиция «Из истории геральдических традиций Отечества», а в Дальневосточном художественном музее стартует экскурсия «Я люблю тебя, Россия» с показом живописи.
Лазерное шоу на городских прудах.
Завершит праздничный день лазерное шоу на городских прудах. С 21:00 до 22:00 на водной глади появятся проекции символов России и Хабаровского края, сопровождаемые музыкальным оформлением. Наблюдать шоу можно будет с берега — как символичный финал насыщенного дня.