Афиша мероприятий: День России в Хабаровске 12 июня 2025 года — куда сходить

В 9:00 начнётся экскурсия «Хехцир великолепный» в Большехехцирском заповеднике. Участники начнут маршрут с посещения музея леса, где можно увидеть экспонаты, рассказывающие о растительном и животном мире, а также истории этих мест. Затем — прогулка по тропе «Заповедный Хехцир», пролегающей через хвойные леса, заросли папоротника и редких растений. Гид расскажет об обитателях леса — уссурийском тигре, дальневосточном аисте, а также о жизни коренных народов. Завершится маршрут на смотровой площадке с видом на Уссури и Уссурийский остров, часть которого находится на территории Китая. Экскурсия подходит для всех возрастов и нацелена на погружение в природу.