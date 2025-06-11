Отец Илона Маска назвал Москву красивейшим городом

Москва — красивейший город в мире. Ни одна столице не может сравниться с этим российским мегаполисом, заявил Эррол Маск (отец миллиардера Илона Маска) в интервью РИА Новости.
«Москва просто великолепна. У меня было представление о Москве из старого фильма или чего-то еще, что я мог видеть раньше, но обычно это старые фильмы. Я понятия не имел, что Москва такая, какая она есть», — рассказал о своих впечатлениях о российской столице Маск-старший.
По его мнению, Москва — самая красивая столица в мире.
При этом Маск-старший посетовал, что пока еще не видел северную столицу РФ — город Санкт-Петербург.
Ранее Эррол Маск рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву.