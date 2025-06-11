Отец Илона Маска назвал Москву красивейшим городом

«Москва просто великолепна. У меня было представление о Москве из старого фильма или чего-то еще, что я мог видеть раньше, но обычно это старые фильмы. Я понятия не имел, что Москва такая, какая она есть», — рассказал о своих впечатлениях о российской столице Маск-старший.