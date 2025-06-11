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Стало известно, какую пенсию получают госслужащие в России

Средняя ежемесячная пенсия федеральных госслужащих в РФ превысила 36 тысяч рублей. Об этом следует из данных Соцфонда России.

Пенсия у госслужащих с 1 апреля составляет чуть больше 36 тысяч рублей.

Средняя ежемесячная пенсия федеральных госслужащих в РФ превысила 36 тысяч рублей. Об этом следует из данных Соцфонда России.

«Федеральные государственные гражданские служащие в среднем получают пенсию в размере 36,2 тысячи рублей в месяц», — говорится в данных Соцфонда РФ. Их публикует РИА Новости. Выплаты для работающих сотрудников установлены на уровне 36 934 рублей, тогда как неработающие получают 36 120 рублей.

Ранее депутаты рассказали, как жителям России узнать размер своей будущей пенсии. Она рассчитывается по формуле: сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к результату прибавляется фиксированная выплата. Информацию об этом граждане могут получить на портале «Госуслуги».