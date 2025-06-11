Стало известно, какую пенсию получают госслужащие в России

Ранее депутаты рассказали, как жителям России узнать размер своей будущей пенсии. Она рассчитывается по формуле: сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего к результату прибавляется фиксированная выплата. Информацию об этом граждане могут получить на портале «Госуслуги».