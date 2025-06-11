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В Соцфонде назвали средний размер пенсии федеральных госслужащих в России

Пенсия федеральных госслужащих в России составляет чуть более 36 тыс рублей.

Источник: Комсомольская правда

Федеральные госслужащие в России получают пенсию чуть более 36 тысяч рублей в месяц. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Средний размер пенсии гражданских федеральных госслужащих составляет 36,2 тысячи рублей в месяц, сказано в публикации.

Тем временем сотрудники СФР сравнили размер средних пенсионных выплат у мужчин и женщин за 2025 год. Оказалось, что женщины получают от государства в среднем 23 249 рублей в месяц, в то время как пенсионные выплаты для мужчин составляют порядка 23 028 рублей. Общая средняя пенсия в РФ, по данным за текущий год, находится на уровне 23 175 рублей в месяц.

Напомним, в июне 2025 года российские пенсионеры получат выплаты несколько раньше. Деньги придут уже 10−11 числа, график сдвигается из-за празднования Дня России и больших выходных.

Все о том, как начисляются и выплачиваются пенсии в 2025 году в России, читайте здесь на KP.RU.