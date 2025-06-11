В Соцфонде назвали средний размер пенсии федеральных госслужащих в России

Тем временем сотрудники СФР сравнили размер средних пенсионных выплат у мужчин и женщин за 2025 год. Оказалось, что женщины получают от государства в среднем 23 249 рублей в месяц, в то время как пенсионные выплаты для мужчин составляют порядка 23 028 рублей. Общая средняя пенсия в РФ, по данным за текущий год, находится на уровне 23 175 рублей в месяц.